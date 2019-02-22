2019-02-22T07:14:09+03:00
Политика

США пообещали не допустить господства России и Китая в Арктике

При этом в использовании Северного морского пути американцы не заинтересованы, поскольку он не подходит для их кораблей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США не позволят России контролировать Северный морской путь, заявили в ВашингтонеСША не позволят России контролировать Северный морской путь, заявили в ВашингтонеФото: EAST NEWS
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Соединенные Штаты не позволят России и Китаю получить полный контроль над Арктикой и Северным морским путем. Такое обещание дал командующий Военно-морских сил США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

Он заявил, что данные территории должны в равной степени использоваться странами Арктического совета, а потому господство какого-то одного государства не допустимо.

"Россия считает Арктику своей территорией. Но на самом деле это международная территория, и мы заинтересованы в том, что она оставалась свободной и открытой для всех", - цитирует Washington Examiner командующего.

При этом, по словам Фогго, США не заинтересованы в использовании Северного морского пути, поскольку его глубина слишком мала для американских кораблей. Что же касается присутствия в регионе Китая, то военнослужащий напомнил о том, что он не состоит в Арктическом совете, а является простым "наблюдателем", следовательно, не имеет права на пользование данными водами. Кроме того, по мнению командующего, отношения между Москвой и Пекином на деле не такие близкие, а потому между ними возможны разногласия по Арктике.

Между тем, как писал сайт kp.ru, уже летом этого года США планируют отправить в северную полярную область свои военные суда с целью проверки способности людей и техники работать в высоких широтах и увеличения присутствия в регионе.

Применение БРК Бастион на учении сил Северного флота в Арктике.В британских СМИ видео, опубликованное Минобороны РФ, назвали "леденящими кровь кадрами"

ИСТОЧНИК KP.RU

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