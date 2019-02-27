2019-02-27T14:46:09+03:00
Общество

Субсдии для "земских" докторов и учителей освободят от НДФЛ

Об этом распорядился президент России Владимир Путин
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир Путин распорядился урегулировать вопрос с денежными субсидиями, выделяемыми участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель"Президент России Владимир Путин распорядился урегулировать вопрос с денежными субсидиями, выделяемыми участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин распорядился урегулировать вопрос с денежными субсидиями, выделяемыми участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель".

"НДФЛ люди начали платить. Это значит, что "Земский доктор", а теперь и "Земский учитель", получает не миллион рублей, а 870 тыс. рублей и фельдшер получает не 500 тыс., а 435 тыс. Ну зачем это нужно?", - приводит ТАСС слова президента.

По словам главы государства, существует два варианта решения данного вопроса: увеличить размер выделяемых медикам и педагогам субсидий или освободить их от выплаты этого налога. Путин также отметил, что ранее одним из источников финансирования программы "Земский доктор" являлся Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), из-за чего из этих денег НДФЛ не вычитался.

"Необходимо освободить эти выплаты от уплаты НДФЛ с тем, чтобы люди получали в чистую те суммы, которые были озвучены в послании, которое сегодня реализуется, то есть миллион рублей и 500 тыс.", - заявил министр финансов Антон Силуанов, которому Путин поручил решение этого вопроса.

В послании Федеральному собранию президент предложил снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы получать единовременную выплату при переезде в сельскую местность или малый город могли специалисты любого возраста. Президент также выступил с предложением запустить аналогичную программу "Земский учитель" для педагогов, решивших работать в селах и малых городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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