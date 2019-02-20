Путин предложил запустить программу "Земский учитель"

СЕГОДНЯ 12:53 2019-02-20T13:26:53+03:00

Уже с 2020 года педагоги, переезжающие работать в села и малые города, начнут получать выплату в размере миллиона рублей [видео]

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Президент России Владимир Путин предложил запустить в стране программу поддержки учителей и образования в небольших населенных пунктах. Проект получил название "Земский учитель". Такая инициатива была озвучена в ходе оглашения главой государства ежегодного послания Федеральному собранию, которое состоялось в среду, 20 февраля, в Гостином дворе.

По словам президента, содержание образования должно неуклонно меняться, и соответствующие приоритеты развития страны необходимо отразить в действующих стандартах.

"Предлагаю с 2020 года запустить программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые переезжают работать в села и малые города", - сказал Путин.

Он также добавил, что к 2021 году нужно будет обеспечить абсолютно все школы доступом к высокоскоростному интернету. Так, в отдельных регионах скорость связи с Сетью может вырасти аж в 400 раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693017" frameborder="0"></iframe> Путин - о программе "Земский учитель".

СПРАВКА КП

Программа "Земский учитель" – это аналог уже существующей программы "Земский доктор". Предполагается, что она поможет привлечь специалистов в села и небольшие города. Получить господдержку смогут учителя в возрасте до 35 лет, переехавшие преподавать в школы в глубинке.

По аналогии с "Земским доктором", каждому такому педагогу выделят из целевого бюджета программы 1 миллион рублей "подъемных". Их можно потратить на покупку жилья, приобретение материалов для строительства или выплату ипотеки.

Помимо требований к возрасту, учителя должны иметь высшее профессиональное образование и заключить контракт с руководством школы минимум на 5 лет. Другие требования к кандидатам ещё обсуждаются.

Другая программа, рассчитанная на молодых учителей в села и деревни, - это “Учитель для России” (аналог американской программы “Teach for America”). Она привлекает молодых выпускников ведущих вузов преподавать в школах в небольших городах и деревнях. Педагогическое образование иметь не обязательно - все участники проходят специальное обучение. Финансовую поддержку такие учителя получают из фонда программы.

Также до 2020 года действует федеральная программа “Молодой учитель на селе”, которая дает льготную субсидию на улучшение жилищных условий молодых педагогам, переехавшим в деревни. Кроме того, в течение трех лет эти учителя и воспитатели детских садов могут получать прибавку к зарплате. Эта программа тоже рассчитана на специалистов в возрасте до 35 лет.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU