2019-02-27T18:46:18+03:00
В мире

Индия потребовала от Пакистана немедленного освобождения своего пилота

В индийском МИД заявили, что резко осуждают публикацию Исламабадом видео допроса военнослужащего своих ВВС
Елена Гильманова
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В индийском МИД заявили, что резко осуждают публикацию Исламабадом видео допроса военнослужащего своих ВВСВ индийском МИД заявили, что резко осуждают публикацию Исламабадом видео допроса военнослужащего своих ВВСФото: Андрей АБРАМОВ
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Нью-Дели резко осуждает публикацию Исламабадом видео допроса пилота своих ВВС, ожидает немедленного возвращения своего военнослужащего, оказавшегося в пакистанском плену, и требует обращаться с ним в соответствии с нормами Женевской конвенции. Об этом было заявлено временному исполняющему обязанности посла Пакистана в Индии, который был вызван в среду, 27 февраля, в индийское министерство иностранных дел

«Индия решительно возражает против вульгарной демонстрации Пакистаном раненого военнослужащего ВВС Индии в нарушение всех норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции» - сказано в заявлении.

«Нами было разъяснено, что Пакистан должен ясно отдавать себе отчет в том, что не следует допускать причинения вреда индийскому военнослужащему, находящемуся под арестом. Индия также ожидает его немедленного и безопасного возвращения», - указывается в сообщении МИД.

Напомним, что в среду, 27 февраля, Пакистан сбил два индийских самолета, которые нарушили воздушное пространство страны в районе штата Кашмир. Позже военнослужащие Пакистана арестовали пилота одного из сбитых индийских самолетов. Сайт kp.ru также писал о том, что спустя некоторое время стало известно об ответном ударе Нью-Дели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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