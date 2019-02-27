ВВС Индии сбили пакистанский истребитель

СЕГОДНЯ 11:14 2019-02-27T11:36:26+03:00

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Военно-воздушные силы сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство республики в районе Новшера штата Джамму и Кашмир, являющегося спорной территорией.

Известно, что атака была произведена в среду, 27 февраля. Самолет упал на территории Пакистана, при этом пилот успел катапультироваться. Однако о том, каково его состояние на данный момент неизвестно. В самом Исламабаде информацию о сбитом истребителе пока не подтвердили. Более того, по словам представителя Вооруженных сил Пакистана генерал-майора Асифа Гафура, в эту среду республика даже не задействовала свои F-16.

Между тем, согласно информации агентства ANI, с начала этого дня пакистанские самолеты уже несколько раз нарушали воздушное пространство в районе Пунча и Новшера. Индийская авиация смогла отогнать истребители от своих границ.

При этом сами ВВС республики тоже нарушали воздушное пространство соседнего государства. Во всяком случае именно это в Пакистане назвали причиной атаки на индийские военные самолеты.

Сайт kp.ru писал о том, что оба летательных аппарата были сбиты в районе спорных территорий. Один из них упал на территории Азад Джамму и Кашмира, а другой - недалеко от линии контроля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694299" frameborder="0"></iframe> Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU