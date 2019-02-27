2019-02-27T10:09:57+03:00
Происшествия

ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета

В республике заявили, что иностранные летные средства нарушили воздушную границу [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По неподтвержденной информации, не менее двух пилотов погибли в результате атакиПо неподтвержденной информации, не менее двух пилотов погибли в результате атакиФото: скриншот с видео
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Военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета, которые нарушили воздушное пространство страны в районе Кашмира, считающегося спорной территорией. Об этом сообщил глава пресс-службы вооруженных сил Исламской Республики Асиф Гафур.

"В ответ на удары военно-воздушных сил Пакистана сегодня утром индийские ВВС нарушили линию контроля. ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета", - написал генерал-майор в своем микроблоге вTwitter.

Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.

При этом он уточнил, что один из летательных аппаратов упал на территории Азад Джамму и Кашмира, а другой - в районе линии разграничения.

Между тем, информацию о крушении одного из самолетов подтвердила также газета Indian Express. По ее данным, авиакатастрофа случилась примерно в 10.40 по местному времени (08.10 мск) в северном индийском штате. Оба пилота скончались.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Евросоюз призвал Индию и Пакистан быть более сдержанными по отношению друг к другу, чтобы не допустить эскалации напряженности в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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