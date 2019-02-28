2019-02-28T14:18:35+03:00
В мире

Зеленский: Киев должен продолжать брать кредиты МВФ

Шоумен и кандидат в президенты Украины провел встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда на Украине Йостой Люнгманом
Елена Гильманова
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Кандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийКандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Киев должен продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы улучшать экономическую ситуацию в стране и притока инвестиций. Соответствующие заявление сделал шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на встрече с постоянным представителем МВФ на Украине Йостой Люнгманом.

«Во время встречи 23 февраля речь шла о сотрудничестве Украины с МВФ. Владимир Зеленский отметил важность продолжения такого сотрудничества для дальнейшего улучшения экономической ситуации в стране, притока инвестиций и повышения стандартов жизни граждан», - сказано в сообщении «Команды Зеленского» в Facebook.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером. На своей странице в Facebook он сообщил, что встреча с «блестящим дипломатом и другом Украины» была «важной и содержательной».

Зеленский объявил о решении принять участие в выборах президента Украины в канун 2019 года. По данным соцопросов, за шоумена готовы проголосовать 28% жителей Украины, тогда как в поддержку действующего главы государства Петра Порошенко высказались 18% граждан страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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