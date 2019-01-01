2019-01-01T03:46:23+03:00
Политика

Владимир Зеленский: «Я иду в президенты Украины!»

Шоумен объявил, что будет участвовать в мартовских выборах главы государства [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Шоумен Владимир ЗеленскийШоумен Владимир ЗеленскийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Украинский шоумен Владимир Зеленский в новогоднюю ночь объявил соотечественникам о том, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах. К слову, в своем видеообращении к согражданам актер говорил на двух языках: начал по-русски, продолжил по-украински.

В частности, он сказал, что его давно спрашивают, будет он баллотироваться в президенты Украины или все же не станет. По словам Зеленского, раньше «в отличие от наших великих политиков» он не хотел ничего «напрасно обещать».

«И сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу выполняю – я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе», - заявил юморист.

Владимир Зеленский: Я иду в президенты Украины!.

«С Новым годом, с новым слугой народа», - завершил свою речь бывший КВН-щик из Кривого Рога, сыгравший главу государства в сериале «Слуга народа».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ответ на вопросы о своем участии в назначенных на 31 марта президентских выборах Зеленский многозначительно отшучивался.

А однажды сказал: «Официально заявляю, я идти в президенты не хо… тя, посмотрим». И перечислил свои «плюсы» на главном государственном посту: юридическое образование и полное отсутствие политического опыта.

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