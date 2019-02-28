Обвиняемого в кибермошенничестве Винника перевели в специальную больницу

СЕГОДНЯ 18:50 2019-02-28T18:50:46+03:00

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Власти Греции перевели россиянина Александра Винника, который уже три месяца проводит голодовку протеста против нарушения его прав, в специализированную клинику. Об этом сообщил российским журналистам его адвокат Тимофей Мусатов в четверг, 28 февраля.

«Только что нам сообщили, что Винника перевели в специализированную больницу, где есть квалифицированные врачи. Сейчас едем узнавать подробности и выяснять, каково состояние Александра», - сказал он.

Ранее Тимофей Мусатов рассказал Радио "Комсомольская правда", что Винник готов отказаться от голодовки, однако не может начать принимать пищу самостоятельно - для этого необходима специализированная медицинская помощь. Адвокаты в течение нескольких недель безуспешно пытались добиться его перевода в клинику, где ему могли бы оказать квалифицированную помощь.

Напомним, что Винник был задержан в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой на сумму около девяти миллиардов долларов. В настоящий момент экстрадиции мужчины добиваются Франция, Соединенные Штаты и Россия. Сам заключенный хочет вернуться на родину. Сайт kp.ru писал о том, что именно с этим требованием мужчина объявил голодовку в ноябре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU