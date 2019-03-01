2019-03-01T12:59:25+03:00
Политика

Заместители глав МИД России и Японии обсудят мирный договор 5 марта

Посольство Страны восходящего солнца сообщило, что в Москве встретятся Игорь Моргулов и Такэо Мори
Елена Гильманова
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Глава МИД Японии Таро Коно (слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в МюнхенеГлава МИД Японии Таро Коно (слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в МюнхенеФото: REUTERS
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Российско-японские консультации по вопросу заключения мирного договора пройдут в Москве 5 марта. Во встрече примут участие заместители министров иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори. Об этом сообщило японское посольство.

«Заместитель министра иностранных дел Такэо Мори планирует провести переговоры со своим российским коллегой Игорем Моргуловым 5 марта в Москве», — объявили в диппредставительстве.

Как ожидается, Игорь Моргулов и Такэо Мори обсудят вопросы, связанные с подготовкой встречи министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно, которая должна состояться в Японии. Также ожидается, что замминистры проведут обмен мнениями по вопросу о выработке мирного договора между двумя странами.

Ранее, 16 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры со своим японским коллегой Таро Коно в здании российского генконсульства в Мюнхене. Тогда они договорились о проведении консультаций на уровне их заместителей.

Как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин договорился с японским премьер-министром Синдзо Абэ начать переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года. Напомним, что главным «камнем преткновения» являются Южные Курилы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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