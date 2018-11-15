Путин: Россия готова работать с Японией на основе декларации 1956 года

15 Нояб. 12:39 2018-11-15T12:40:14+03:00

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена работать с Японией на основе советско-японской декларации 1956 года, которая предусматривает заключение мирного договора и оговаривает передачу двух островов. Российский лидер сообщил, что Токио также согласился на переговоры.

Документ 1956 года подразумевал прекращение формального состояния войны между СССР и Японией, а также передачу Токио острова Шикотан и группы островов Хабомаи с условием, что под контроль Японского государства они перейдут только после заключения мирного договора.

Пресс-конференция Путина. Восточноазиатский саммит.

Однако, в 1960 году Токио подписал Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией, согласно которому Вашингтон получил возможность создавать и использовать военные базы на японской территории в течение десяти последующих лет. Таким образом, соглашение 1956 аннулировалось.

Ранее сайте kp.ru сообщал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Россию в начале 2019 года.