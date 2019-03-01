2019-03-01T13:23:13+03:00
Политика

В Кремле оценили идею создания единой валюты для России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная тема является предметом "экспертного разговора"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Кремле прокомментировали идею единой валюты в России и БелоруссииВ Кремле прокомментировали идею единой валюты в России и БелоруссииФото: Архив "КП"
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Каких-либо конкретных предложений по вопросу создания единой валюты в рамках сотрудничества России и Белоруссии пока не поступало, однако данная тема должна развиваться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он напомнил, что определенные действия, касающиеся, в частности, и общей валюты, уже прописаны в двусторонних договорах между нашими странами.

"Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы, собственно, дальше продвигаемся по пути союзного строительства", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По словам Пескова, вопрос создания единой валюты уже сейчас является предметом "экспертного разговора" в рамках существующих рабочих групп. Ранее даже сам президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в пользу формирования общего рубля.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно ожиданиям Минска, такая валюта не должна принадлежать только Банку России, а эмиссионный центр должен быть создан на равных условиях.

Лукашенко: судьба Беларуси и России жить вместе.Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. #БольшойРазговор #agl2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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