Александр Лукашенко заявил, что не против единой валюты с Россией
Александр Лукашенко отметил, что не против создания в Союзном государстве единой валюты с Россией. Но, по словам президента Белоруссии, ей не может стать российский рубль.
- Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях, - подчеркнул Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, власти готовы пойти и на унификацию налоговой и таможенной политики.
- Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен, то же сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы - большие, вы - малые, давайте делайте так, как у нас, - заявил Лукашенко.
Белоруссия, как подчеркнул Лукашенко, не против союза с Россией. Но при этом страна должна оставаться суверенной и независимой, сообщает "ТАСС".
- Мы должны защитить свой суверенитет и независимость. Мы не против россиян, поляков, литовцев Мы хотим быть в любом союзе, но жить в своей собственной квартире, у нас эта квартира есть, - подытожил Лукашенко.