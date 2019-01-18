2019-01-18T15:57:02+03:00
Политика

Александр Лукашенко заявил, что не против единой валюты с Россией

Однако президент Белоруссии заявил, что ей не должен быть российский рубль
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Александр Лукашенко заявил, что не против единой валюты с РоссиейАлександр Лукашенко заявил, что не против единой валюты с РоссиейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Александр Лукашенко отметил, что не против создания в Союзном государстве единой валюты с Россией. Но, по словам президента Белоруссии, ей не может стать российский рубль.

- Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях, - подчеркнул Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, власти готовы пойти и на унификацию налоговой и таможенной политики.

- Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен, то же сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы - большие, вы - малые, давайте делайте так, как у нас, - заявил Лукашенко.

Белоруссия, как подчеркнул Лукашенко, не против союза с Россией. Но при этом страна должна оставаться суверенной и независимой, сообщает "ТАСС".

- Мы должны защитить свой суверенитет и независимость. Мы не против россиян, поляков, литовцев Мы хотим быть в любом союзе, но жить в своей собственной квартире, у нас эта квартира есть, - подытожил Лукашенко.

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