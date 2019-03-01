Военный самолет США провел разведывательный полет над Россией

СЕГОДНЯ 13:20 2019-03-01T13:20:32+03:00

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В рамках договора по открытому небу разведывательный борт Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 пролетел над территорией России в пятницу 1 марта. Об этом сообщает в Twitter мониторинговый портал PlaneRadar.

По данным PlaneRadar, 6:05 мск сигнал самолета был зафиксирован в районе Комсомольска-на-Амуре на Дальнем Востоке. Позднее он продолжил полёт в направлении Читы и Улан-Удэ.

Самолет ОС-135B с совместной наблюдательной миссией США и Великобритании начал полеты над Россией в рамках международного Договора по открытому небу. Как сообщается, полеты выполняются по согласованному с российской стороной маршруту.

«Российские специалисты на борту самолета наблюдения контролируют строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения», - приводит ТАСС сообщение Министерство Обороны.

Ранее kp.ru сообщало, что в рамках Договора по открытому небу 23 февраля над территорией РФ вел разведывательный полет военный американский самолет Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670.

Напомним, Договор по открытому небу подписан в 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Документ разрешает странам проводить разведывательные полёты над территорией других участников соглашения с целью сбора информации о вооружённых силах этого государства.

ИСТОЧНИК KP.RU