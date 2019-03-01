2019-03-01T13:45:48+03:00
Общество

Пакистан частично открывает воздушное пространство страны

Как сообщается, открытый режим сохранится до 4 марта
Елена Гильманова
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Пакистан частично открывает воздушное пространство страныПакистан частично открывает воздушное пространство страныФото: Иван ВИСЛОВ
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В пятницу, 1 марта, Управление гражданской авиации Пакистана частично вновь открывает воздушное пространство страны, которое было закрыто в среду, 27 февраля, из-за обострения отношений с Индией в районе Кашмира.

«Пакистан вновь откроет воздушное пространство с некоторыми ограничениями», - говорится в сообщении управления гражданской авиации.

Уточняется, что авиасообщение будет открыто 1 марта в 14:00 по московскому времени в четырех крупных городах Пакистана. Режим открытого воздушного пространства будет действовать до 4 марта.

Напомним, что 27 февраля военно-воздушные силы Индии сбили пакистанский истребитель, залетевший на их территорию. Из-за этого Пакистан закрыл воздушное пространство на севере своей страны, а пассажирским самолетам, которые должны были пролететь по нему, пришлось возвращаться обратно. В четверг, 28 февраля, свои маршруты были вынуждены изменить 33 рейсов пяти российских авиакомпаний.

Накануне для деэскалации конфликта власти Пакистана согласились освободить пилота истребителя МиГ-21 индийских Военно-воздушных сил, который был сбит несколько дней назад в районе спорного штата Кашмир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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