В Пакистане арестовали пилота одного из сбитых индийских самолетов
Военнослужащие Пакистана арестовали пилота одного из сбитых накануне индийских самолетов. Об этом сообщил глава пресс-службы вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Асиф Гафур.
"Один из индийских пилотов арестован нашими военными на земле, еще двое остаются в районе (падения самолетов)", - написал представитель ВС в своем микроблоге в Twitter.
При этом, согласно данным Reuters, под стражей оказался не один летчик, а сразу два. Такую информацию агентству предоставил некий военный источник.
Напомним, что ранее в среду, 27 февраля, Пакистан сбил сразу несколько индийских самолетов, которые нарушили воздушное пространство страны в районе штата Кашмир.
Сайт kp.ru писал о том, что спустя некоторое время стало известно об ответном ударе Нью-Дели. Так, индийские ВВС якобы сбили пакистанский истребитель F-16. В самом Исламабаде данное сообщение опровергли.
Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.
ИСТОЧНИК KP.RU