2019-02-27T11:34:51+03:00
Происшествия

В Пакистане арестовали пилота одного из сбитых индийских самолетов

Между тем, СМИ утверждают, что под стражей оказались сразу несколько летчиков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее в среду пакистанские ВВС сбили индийские самолетыРанее в среду пакистанские ВВС сбили индийские самолетыФото: Александр АБРАМОВ
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Военнослужащие Пакистана арестовали пилота одного из сбитых накануне индийских самолетов. Об этом сообщил глава пресс-службы вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Асиф Гафур.

"Один из индийских пилотов арестован нашими военными на земле, еще двое остаются в районе (падения самолетов)", - написал представитель ВС в своем микроблоге в Twitter.

При этом, согласно данным Reuters, под стражей оказался не один летчик, а сразу два. Такую информацию агентству предоставил некий военный источник.

Напомним, что ранее в среду, 27 февраля, Пакистан сбил сразу несколько индийских самолетов, которые нарушили воздушное пространство страны в районе штата Кашмир.

Сайт kp.ru писал о том, что спустя некоторое время стало известно об ответном ударе Нью-Дели. Так, индийские ВВС якобы сбили пакистанский истребитель F-16. В самом Исламабаде данное сообщение опровергли.

Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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