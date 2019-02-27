В Пакистане арестовали пилота одного из сбитых индийских самолетов

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-27T11:34:51+03:00

Между тем, СМИ утверждают, что под стражей оказались сразу несколько летчиков

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Военнослужащие Пакистана арестовали пилота одного из сбитых накануне индийских самолетов. Об этом сообщил глава пресс-службы вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Асиф Гафур.

"Один из индийских пилотов арестован нашими военными на земле, еще двое остаются в районе (падения самолетов)", - написал представитель ВС в своем микроблоге в Twitter.

При этом, согласно данным Reuters, под стражей оказался не один летчик, а сразу два. Такую информацию агентству предоставил некий военный источник.

Напомним, что ранее в среду, 27 февраля, Пакистан сбил сразу несколько индийских самолетов, которые нарушили воздушное пространство страны в районе штата Кашмир.

Сайт kp.ru писал о том, что спустя некоторое время стало известно об ответном ударе Нью-Дели. Так, индийские ВВС якобы сбили пакистанский истребитель F-16. В самом Исламабаде данное сообщение опровергли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694299" frameborder="0"></iframe> Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU