Песков: Путин и Кремль не могут вмешиваться в ситуацию с эквайрингом
Администрация президента России, как и сам глава государства Владимир Путин, не могут вмешиваться в обсуждение ситуации с банковскими комиссиями за безналичные расчеты (ставках эквайринга). Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом он напомнил, что ранее представители торгового сектора уже пожаловались Путину на слишком высокие сборы, и президент дал все необходимые поручение ответственным ведомствам.
"Дальше в плане микроменеджмента ни президент, ни Кремль этим заниматься не могут и не должны, это прерогатива наших фискальных властей", - цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства.
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее Путин поручил правительству и Центробанку РФ подготовить предложения по снижению отдельных видов комиссий для операций по безналичному расчету до 30 апреля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU