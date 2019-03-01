Песков: Путин и Кремль не могут вмешиваться в ситуацию с эквайрингом

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-01T14:18:05+03:00

Президент России уже дал необходимые поручения по снижению комиссий за безналичные переводы

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Администрация президента России, как и сам глава государства Владимир Путин, не могут вмешиваться в обсуждение ситуации с банковскими комиссиями за безналичные расчеты (ставках эквайринга). Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он напомнил, что ранее представители торгового сектора уже пожаловались Путину на слишком высокие сборы, и президент дал все необходимые поручение ответственным ведомствам.

"Дальше в плане микроменеджмента ни президент, ни Кремль этим заниматься не могут и не должны, это прерогатива наших фискальных властей", - цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее Путин поручил правительству и Центробанку РФ подготовить предложения по снижению отдельных видов комиссий для операций по безналичному расчету до 30 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU