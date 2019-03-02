Россия готова противостоять военной стратегии США "Троянский конь"
Россия готова противостоять новой американской стратегии скрытого вторжения под названием "Троянский конь". Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Напомним, что в основе разрабатываемого Пентагоном плана стоит вторжение вглубь территории противника с помощью легких истребителей F-35, а также нанесение ударов по слабым местам в обход сильных. На разработку такой стратегии планируется потратить нешуточные 135 млрд долларов.
Герасимов уточнил, что в рамках "Троянского края" американцы хотят использовать потенциал "пятой колонны" для дестабилизации обстановки в регионе с одновременным нанесением ударов ВТО по самым важным объектам.
Однако Россия уже готова к предотвращению любой подобной угрозы. В основе ответной стратегии лежит активная оборона, включающая в себя меры по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства
"За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников", — цитирует РИА Новости главу Генштаба.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее даже немецкие СМИ выразили сомнение относительно успешности разрабатываемого Соединенными Штатами плана.
ИСТОЧНИК KP.RU