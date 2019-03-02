2019-03-02T13:41:14+03:00
Политика

Россия готова противостоять военной стратегии США "Троянский конь"

За последние годы Генштаб разработал множество подходов по нейтрализации агрессивных действий противников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пентагон планирует потратить на разработку военной стратегии около 135 млрд долларовПентагон планирует потратить на разработку военной стратегии около 135 млрд долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия готова противостоять новой американской стратегии скрытого вторжения под названием "Троянский конь". Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Напомним, что в основе разрабатываемого Пентагоном плана стоит вторжение вглубь территории противника с помощью легких истребителей F-35, а также нанесение ударов по слабым местам в обход сильных. На разработку такой стратегии планируется потратить нешуточные 135 млрд долларов.

Герасимов уточнил, что в рамках "Троянского края" американцы хотят использовать потенциал "пятой колонны" для дестабилизации обстановки в регионе с одновременным нанесением ударов ВТО по самым важным объектам.

Однако Россия уже готова к предотвращению любой подобной угрозы. В основе ответной стратегии лежит активная оборона, включающая в себя меры по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства

"За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников", — цитирует РИА Новости главу Генштаба.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее даже немецкие СМИ выразили сомнение относительно успешности разрабатываемого Соединенными Штатами плана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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