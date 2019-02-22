2019-02-22T07:48:09+03:00
Политика

США разрабатывают стратегию "скрытого вторжения" в Россию

Немецкие СМИ уже поставили под сомнение возможность осуществления такого плана, поскольку Москва обладает современным вооружением
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ключевым элементом тактики "троянского коня" станет истребитель F-35Ключевым элементом тактики "троянского коня" станет истребитель F-35Фото: REUTERS
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Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения боевых действий, которая представляет собой скрытое вторжение в тыл противника. Об этом сообщил начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Дэвид Голдфайн.

По его словам, основной принцип стратегии заключается в тайном проникновении на вражескую территорию сразу по трем направлениям - суша, воздух, вода. Таким образом планируется избежать столкновений с сильными оборонными сторонами противника и сосредоточить внимание на более слабых. При этом в стратегии будут задействованы все виды войск. Ключевым же элементом станут истребители F-35 - именно они будут координировать наступление.

Стоит отметить, что в качестве примера стран, против которых данная стратегия будет использована в первую очередь, Голдфайн назвал Россию и КНР, якобы представляющих наибольшую угрозу для США.

"Если Китай, или Россия, или любой другой противник когда-нибудь увидит F-35 в своем воздушном пространстве, я бы хотел сообщить всего два слова: "Мы здесь". Имейте в виду, что F-35 никогда не будет там один", - сказал генерал.

По предварительным оценкам, на разработку стратегии понадобится около года. Затраты составят порядка 135 миллиардов долларов.

При этом немецкое издание Telepolis уже поставило под сомнение возможность того, что такая тактика "троянского коня" может быть реально осуществима по отношению к Москве и Пекину, поскольку оба государства обладают современными вооружениями. Журналисты считают, что данную стратегию правильнее расценивать как пропагандистское или сдерживающее послание.

Между тем, как писал сайт kp.ru, накануне американцы пообещали также не позволить РФ и Китаю достичь господства в Арктике.

Американские F-35B впервые сели на британский авианосец Queen Elizabeth.

ИСТОЧНИК KP.RU

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