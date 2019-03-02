Появилось видео встречи российского фрегата и эсминца США в Босфоре

СЕГОДНЯ 18:59 2019-03-02T18:59:27+03:00

На опубликованных кадрах видно, как корабли по очереди проходят через пролив Босфор Фото: кадр с видео

На опубликованных кадрах видно, как корабли по очереди проходят через пролив [видео]

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В субботу, 2 марта, появилось видео встречи американского эсминца Donald Cook и российского фрегата «Адмирал Эссен» в районе пролива Босфор.

На записи, опубликованной турецким изданием Aydinlik, видно, как корабли по очереди проходят под мостом через пролив: сначала это делает эсминец военно-морских сил (ВМС) США, а через какое-то время - российское судно. Кстати, судя по кадрам, оба корабля в тот момент шли в сопровождении катеров турецкой береговой охраны.

Встреча российского фрегата с американским эсминцем.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ракетный эсминец ВМС США находился в Черном море с 19 февраля. При этом 25 февраля Donald Cook вошел в Одесский морской торговый порт. А 28 февраля корабль покинул акваторию Черного моря, по пути разминувшись с российским фрегатом. Стоит отметить, что «Адмирал Эссен» тогда совершат плановый переход из Севастополя в Средиземное море.

ИСТОЧНИК KP.RU