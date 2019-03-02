2019-03-02T18:59:27+03:00
Политика

Появилось видео встречи российского фрегата и эсминца США в Босфоре

На опубликованных кадрах видно, как корабли по очереди проходят через пролив [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments11
На опубликованных кадрах видно, как корабли по очереди проходят через пролив БосфорНа опубликованных кадрах видно, как корабли по очереди проходят через пролив БосфорФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В субботу, 2 марта, появилось видео встречи американского эсминца Donald Cook и российского фрегата «Адмирал Эссен» в районе пролива Босфор.

На записи, опубликованной турецким изданием Aydinlik, видно, как корабли по очереди проходят под мостом через пролив: сначала это делает эсминец военно-морских сил (ВМС) США, а через какое-то время - российское судно. Кстати, судя по кадрам, оба корабля в тот момент шли в сопровождении катеров турецкой береговой охраны.

Встреча российского фрегата с американским эсминцем.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ракетный эсминец ВМС США находился в Черном море с 19 февраля. При этом 25 февраля Donald Cook вошел в Одесский морской торговый порт. А 28 февраля корабль покинул акваторию Черного моря, по пути разминувшись с российским фрегатом. Стоит отметить, что «Адмирал Эссен» тогда совершат плановый переход из Севастополя в Средиземное море.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство РФ в Британии осудило секретность вокруг «дела Скрипалей»
Порошенко заявил, что ЕС выделит 50 млн евро на безопасность Азова
В Греции задержали россиянина по запросу Украины
Кудрин раскритиковал эффективность информатизации ведомств в России
Кудрин заявил об отсутствии у россиян «чувства налогоплательщика»
Основоположник и легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт
Министр обороны Венесуэлы заявил, что приказал «облегчить США процесс введения санкций»
В конкурсе «Лидеры России» определились все финалисты
Полиция задержала девять человек в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже
Пенс: запуск Crew Dragon приблизил США к возобновлению пилотируемых полетов в космос
Февраль в Москве стал один из самых темных за 20 лет
Президент МОК Томас Бах поприветствовал участников Универсиады-2019
В Швеции на парковке произошла массовая драка
В американском аэропорту столкнулись два самолета
Сборная России завершила парад спортсменов на открытии Универсиады-2019
Шойгу провел переговоры с министром обороны Индии
Путин поздравил Горбачева с 88-летием