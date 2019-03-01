Эсминец США оказался между российских фрегатов в Эгейском море

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-01T14:27:19+03:00

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Утром в пятницу, 1 марта, у южного входа в пролив Дарданеллы в Эгейском море на встречных курсах разошлись два корабля Черноморского флота России и ракетный эсминец США «Дональд Кук» ( USS Donald Cook).

«Сегодня примерно в 08:00 мск из Дарданелл в Эгейское море вышел "Дональд Кук", за ним через 10 минут проследовал фрегат "Адмирал Эссен", примерно в это же время американский корабль разошелся на встречных курсах с фрегатом "Адмирал Макаров", следовавшим из Средиземного моря к Черноморским проливам», - передает «Интерфакс» слова военно-дипломатического источника.

Ранее kp.ru сообщал, что 19 февраля Соединенные Штаты направили эсминец «Дональд Кук» в Черное море. Как заявили представители американского флота, это было сделано «для проведения операций по безопасности региона». С начала года миноносец «Дональд Кук» зашел в акваторию Черного моря уже второй раз.

Напомним, что 6 декабря прошлого года один из эсминцев ВМС США демонстративно проследовал вблизи залива у берегов РФ. Американская сторона считает, что так проявляет «свою готовность обеспечивать свободу навигации». В прошлом году 12 американских кораблей были замечены в Черном море.

ИСТОЧНИК KP.RU