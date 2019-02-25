Эсминец USS Donald Cook вошел в порт Одессы

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-25T11:58:07+03:00

Ожидается, что американский корабль пробудет у берегов Украины три дня

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Американский ракетный эсминец USS Donald Cook вошел в Одесский морской торговый порт. Корабль пришвартовался у 16-го причала Морвокзала в понедельник, 25 февраля.

Ожидается, что он пробудет у берегов Украины на протяжении трех дней - до 27 февраля включительно. Также не исключена вероятность участия эсминца в межнациональных морских учениях.

Как уточняет издание "Думская", в самих Соединенных Штатах присутствие своего корабля в Черном море объяснили проведением операции "по обеспечению безопасности на море и повышению стабильности в регионе".

Сайт kp.ru писал о том, что это уже второй подобный случай с начала текущего года. Силы Черноморского флота в составе малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и разведывательного "Ивана Хурса" каждый раз сопровождали эсминец на всем пути его следования.

ИСТОЧНИК KP.RU