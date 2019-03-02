Посольство РФ в Британии осудило секретность вокруг «дела Скрипалей»

СЕГОДНЯ 20:27 2019-03-02T21:06:38+03:00

Сергей Скрипаль и его дочь Юля были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российском диппредставительстве отметили, что такие действия со стороны британских властей указывают на провокации против Москвы

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Секретность в расследовании инцидента в Солсбери подтверждает мнение о том, что власти Великобритании проводят мощную антироссийскую провокацию. Так прокомментировали в посольстве Российской Федерации в Соединенном Королевстве информацию, опубликованную ранее в газете Financial Times.

Британское издание, со ссылкой на доклад лондонского Кингс-Колледжа, сообщило, что российские СМИ якобы ввели общественность в заблуждение относительно случившегося с бывшим британским шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, опубликовав 138 версий инцидента.

В российском диппредставительстве отметили, что несмотря на то, что с момента инцидента прошел почти год, британские власти так и не опубликовали результаты расследования. В связи с этим российская и британская общественность вынуждена довольствоваться многочисленными «утечками».

«Все публикации местных СМИ внимательно читают в России. Принимая во внимание их противоречивое содержание, общественность в нашей стране все более убеждается в том, что в Солсбери мы стали свидетелями мощной антироссийской провокации. Созданная британскими властями атмосфера секретности вокруг расследования лишь подпитывает такое убеждение», - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте посольства России.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что 4 марта 2018 года в центре Солсбери нервно-паралитическим ядом был отравлен проживавший там международный шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Без какого-либо расследования Лондон обвинил в «химатаке» Москву и ввел санкции.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/668706" frameborder="0"></iframe> Правда об «отравителях Скрипалей».«Мы - туристы, поехали в Солсбери смотреть знаменитый собор», - «подозреваемые» по делу Скрипалей Петров и Боширов рассказали, что делали в Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU