Скрипали живы, но этому никто не верит

Спустя почти год после отравления бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, их судьба по-прежнему остается загадкой. Слухи о гибели отца и дочери решил развеять посол Великобритании в России Лори Бристоу. Он заявил, что Скрипали живы и находятся под защитой английских властей.

- Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им. Они не хотят встречаться с российскими дипломатами. Мне кажется, не так уж сложно понять, почему они не хотят этого делать, - сказал в интервью «Интерфаксу» Бристоу. - Если они захотят, мы предоставим такую возможность, если нет, мы не вправе навязывать им эту встречу. Они находятся в безопасном месте. Наша обязанность защитить их.

При этом посол заметил, что британские власти не собираются вести совместное расследование с Россией, но будут рады получить любую информацию от РФ о предполагаемых отравителях Скрипалей. На данный момент следствие собрало достаточно доказательств, чтобы представить их суду.

- Были опрошены сотни свидетелей, собраны сотни улик, просмотрены 11 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения, а полиция и Королевская прокурорская служба установили и опознали двух подозреваемых. Мы считаем их действующими сотрудниками ГРУ. Расследование продолжается – теперь дело переквалифицировано по статье убийство, так как британская подданная, невиновная Дон Стерджесс, погибла в результате применения химоружия. Наша цель – привлечь всех подозреваемых к суду в Великобритании.

Что же касается причастности якобы российских агентов к отравлению Скрипалей, то эти доказательства британское следствие не планирует обнародовать.

- Власти опубликовали лишь часть информации, но мы не предали огласке все имеющиеся у нас данные потому, что суд Великобритании должен изучить все улики. Мы не будем публиковать ее в СМИ, так как это могло бы вызвать предубеждение у суда.

- Британцы знают, что Сергей является носителем важной информации, из-за которой его хотели отравить. И пользуясь этим фактом, британцы пытаются держать Россию на крючке. Якобы есть свидетель, который знает нечто важное, но пока это не выкладывает. А когда он начнет давать показания зависит от британцев, поэтому бойтесь. Уверенности, что Скрипали живы, нет. После отравления была показана только Юлия, а Сергея не видел никто. Не исключено, что он так и не вышел из комы, - пояснил в беседе с «КП» политолог Андрей Манойло. - Возможно, британская разведка МИ-6 с самого начала знала, что в Британию для беседы со Скрипалем едет группа из России. Эту информацию мог слить только «крот» в нашей разведке. Не зря британская пресса опубликовала данные о третьем подозреваемом — неком Федотове (Сергееве), закинув удочку, что этот человек мог не уехать вместе с Петровым и Бошировым. И если это так, то можно предположить, что Федотов является перебежчиком и поэтому остался в Великобритании. Не исключено, что развязкой этой истории станет очная ставка Юлии Скрипаль с Федотовым, которого она узнает, а Федотов, в свою очередь, начнет рассказывать, как сливал всю операцию с самого начала.

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