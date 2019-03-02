2019-03-02T22:27:26+03:00
Спорт

Болельщики «Спартака» устроили драку с полицией во время матча со СКА

Между тем питерская хоккейная команда победила «красно-белых» со счетом 5:2 [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Болельщики «Спартака» устроили драку с полицией во время матча со СКАБолельщики «Спартака» устроили драку с полицией во время матча со СКАФото: кадр с видео
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В субботу, 2 марта, питерский СКА победил московский «Спартак» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): встреча завершилась со счетом 5:2.

При этом в ходе матча болельщики «красно-белых» устроили драку с сотрудниками полиции. Инцидент произошел в конце второго периода в фан-секторе столичной команды.

Причем в сети уже появилось видео конфликта. На записи, опубликованной одним из очевидцев - болельщиком «Спартака» Сергеем Крупским - в Twitter, видно, что с помощью стюардов стражам порядка удалось навести порядок на трибунах.

Болельщики Спартака устроили драку с полицией во время матча со СКА.Инцидент произошел в конце второго периода в фан-секторе столичной команды

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе завершились первые матчи 1/8 плей-офф Кубка Гагарина. Причем главной неожиданностью стала победа московского «Спартака» на выезде над СКА со счетом 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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