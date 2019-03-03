В аэропортах Москвы из-за снегопада задержаны и отменены 45 рейсов

СЕГОДНЯ 01:31 2019-03-03T01:53:36+03:00

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Из-за снегопада в аэропортах Москвы задержаны и отменены в общей сложности 45 рейсов. Как следует из данных портала «Яндекс.Расписание», из аэропорта «Шереметьево» не смогли вовремя вылететь 11 самолетов, вылет еще 13 задерживается во «Внуково». В воздушной гавани «Домодедово» отменены 15 рейсов, пять задержаны.

Столичный департамент транспорта на своей странице в Twitter предупредил, что утром в воскресенье, 3 марта, синоптики прогнозируют мощный снегопад, местами метель. Столичных автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах в непогоду.

Напомним, как писал сайт kp.ru, зима в Москве закончилась аномальным для февраля теплом, а календарная весна началась с резкого похолодания. В ночь на воскресенье в городе похолодает до -10 – 15 градусов мороза, днем же ожидается сильная мель. Зато уже в начале следующей недели, 4 марта, начнется оттепель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694862" frameborder="0"></iframe> В первый день весны Москву накрыл «слепой» снегопад.Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU