СЕГОДНЯ 02:37 2019-03-03T03:57:38+03:00

В Алжире прошли протесты против выдвижения Абдельазиза Бутефлики на пятый президентский срок Фото: REUTERS

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В ходе протестов в Алжире пострадали 183 человека, сообщает алжирское агентство APS со ссылкой на министерство здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы страны.

Протестные акции против выдвижения Абдельазиза Бутефлики на пятый президентский срок прошли по всей стране в пятницу, 1 марта. По данным местных телеканалов, в митингах приняли участие около 800 тысяч граждан. Демонстранты устраивали погромы и поджоги, вступали в столкновения с полицией. Стражам порядка пришлось применять силу. Ранее сообщалось, что во время беспорядков погиб как минимум один протестующий.

Напомним, президентские выборы в Алжире должны состояться 18 апреля. С 1999 года страной правит Абдельазиз Бутефлика, который после перенесенного в 2013 году инсульта передвигается в инвалидном кресле, что не помешало ему пять лет назад переизбраться на четвертый срок и объявить о своем участии в новых выборах.

Между тем, как писал сайт kp.ru, 2 марта стало известно, что Абдельазиз Бутефлика снова попал в больницу: он в тяжелом состоянии госпитализирован в Женеве.

ИСТОЧНИК KP.RU