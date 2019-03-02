2019-03-02T16:14:44+03:00
В мире

Президент Алжира госпитализирован в критическом состоянии

По данным СМИ, главу государства планировали прооперировать, но его состояние здоровья не позволило это сделать
Марина ВЕНЦОВА
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Абдельазиз Бутефлика в тяжелом состоянии доставлен в университетскую клинику в ЖеневеАбдельазиз Бутефлика в тяжелом состоянии доставлен в университетскую клинику в ЖеневеФото: Instagram.com
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Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в тяжелом состоянии доставлен в университетскую клинику в Женеве. Как сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на медицинский источник в Женеве, его поместили в отделение интенсивной терапии.

"Состояние Бутефлики критическое, он в почти бессознательном состоянии. Лечащие врачи не могут выдать ему справку о возможности выполнения своих обязанностей», - говорится в сообщении. По данным телеканала, госпитализация главы государства прошла на фоне массовых протестных акций в стране.

Бутефлика уже четыре срока подряд занимает пост президента страны. Ранее вновь выдвинул свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы, которые намечены на 18 апреля.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в 2013 году президент Алжира перенес тяжелый инсульт. Спустя почти двух с половиной месяцев лечения в парижском военном госпитале Валь-де-Грас и тяжелой болезни, общее состояние Бутефлика сильно ухудшилось. Политик практически перестал появляться на публике. С тех пор он передвигается в инвалидном кресле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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