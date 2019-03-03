В Гетеборге в массовой драке участвовали около 100 человек
Массовая драка с участием около ста человек произошла утром в воскресенье в одном из ресторанов в шведском городке Гетеборг.
Около четырех часов утра по местному времени полиция получила звонок от одного из работников заведения. Спустя несколько минут на место происшествия прибыло 12 полицейских машин.
В итоге, в драке легкие травмы получили охранники ресторана. Пять человек, которые инициировали драку, были задержаны. Причины крупной потасовки выясняются.
К слову, это вторая массовая драка в Швеции за последние сутки. Ранее сообщалось, о драке в пригороде Нючепинга, в которой участвовали около 90 человек, сообщает издание Expressen.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время потасовки в пригороде Нючепинга двое человек попали в больницу. Причину произошедшего также пока не установили.
ИСТОЧНИК KP.RU