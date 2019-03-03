СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-03T12:03:23+03:00

В Гетеборге в массовой драке участвовали около 100 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пять человек, которые инициировали потасовку, были задержаны

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Массовая драка с участием около ста человек произошла утром в воскресенье в одном из ресторанов в шведском городке Гетеборг.

Около четырех часов утра по местному времени полиция получила звонок от одного из работников заведения. Спустя несколько минут на место происшествия прибыло 12 полицейских машин.

В итоге, в драке легкие травмы получили охранники ресторана. Пять человек, которые инициировали драку, были задержаны. Причины крупной потасовки выясняются.

К слову, это вторая массовая драка в Швеции за последние сутки. Ранее сообщалось, о драке в пригороде Нючепинга, в которой участвовали около 90 человек, сообщает издание Expressen.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время потасовки в пригороде Нючепинга двое человек попали в больницу. Причину произошедшего также пока не установили.

ИСТОЧНИК KP.RU