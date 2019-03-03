В США назвали «настоящим убийцей» российский штурмовой автомат ШАК-12

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-03T16:32:51+03:00

Журнал The National Interest отметил, что ШАК-12 является идеальным оружием для антитеррористических операций в городских условиях

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Американский журнал The National Interest (NI) высоко оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12, назвав его «настоящим убийцей».

В частности, издание пришло к выводу, что ШАК-12 является идеальным оружием для антитеррористических операций в городских условиях. Прежде всего, благодаря калибру боеприпасов: 12,7-милимметровые патроны позволяют уничтожить цель уже при первом огневом контакте и избежать продолжительных перестрелок.

Также авторы статьи, опубликованной в NI, отмечают, что для ШАК-12 разработаны различные типы боеприпасов, повышающие тактическую универсальность оружия. Так, бронебойные патроны способны пробивать стены, укрытия и бронежилеты, а пули с использованием алюминия практически не дают рикошетов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно журнал The National Interest составил рейтинг «самых опасных боевых винтовок на планете Земля». В частности, как отмечалось, в топ-5 вошел модернизированный российский автомат Калашникова (АК-47М).

ИСТОЧНИК KP.RU