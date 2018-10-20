2018-10-20T10:21:30+03:00
Политика

В США назвали российский автомат АК-47М одним из самых опасных в мире

Модернизированный автомат Калашникова попал в топ-5 лучших образцов стрелкового вооружения
Дарья ИВАШКИНА
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В США назвали российский автомат АК-47М одним из самых опасных в миреВ США назвали российский автомат АК-47М одним из самых опасных в миреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Журнал The National Interest составил рейтинг «самых опасных боевых винтовок на планете Земля». В частности, в топ-5 вошел модернизированный российский автомат Калашникова (АК-47М).

Как отмечает издание, в 2015 году АК-74М модернизировали, в конструкцию добавили телескопический приклад, современную ствольную накладку и улучшенный дульный тормоз, который значительно уменьшил отдачу огнестрельного оружия.

Кроме российского автомата, в пятерку лучших образцов стрелкового вооружения также вошли английская и немецкая штурмовые винтовки SA80A2 и HK416, французский FAMAS и американский карабин M4.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе концерн «Калашников» показал свой новый автомат АК-308, в котором используются боеприпасы образца НАТО - патроны 7,62х51 мм.

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