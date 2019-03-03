Матч Спартак - Краснодар: Сулейманов в стартовом составе гостей в атаке с Вандерсоном

СЕГОДНЯ 18:14 2019-03-03T18:14:24+03:00

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Тренерский штаб футбольного клуба "Краснодар" назвал стартовый состав команды на матч 18 тура чемпионата России против московского "Спартака". Поединок в рамках Премьер-Лиги пройдет сегодня вечером, 3 марта. И начнется уже менее чем через час.

В стартовом составе гостей этой встречи в атаке появится один из самых загадочных игроков этого сезона - молодой форвард Магомед-Шапи Сулейманов. Он - открытие нынешнего сезона в Премьер-Лиге. Известен тем, что при выходе на замену в конце матчей забивает практически сразу. Ну и вот теперь 19-летнему игроку доверили место в стартовом составе на матч со "Спартаком".

Состав "Краснодара" на игру: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Мартынович, Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Вандерсон, Сулейманов.

Запасные: Синицын (В), Ещенко (В), Скопинцев, Стоцкий, Олссон, Ари. Главным тренером у кубанцев - Мурад Мусаев.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка Спартак - Краснодар. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU