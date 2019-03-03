2019-03-03T18:14:24+03:00
Спорт

Матч Спартак - Краснодар: Сулейманов в стартовом составе гостей в атаке с Вандерсоном

Главный матч 18 тура чемпионата России пройдет в Москве на "Открытие Арене"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Открытие этого сезона Магомед-Шапи Сулейманов выйдет в стартовом составе "Краснодара".Открытие этого сезона Магомед-Шапи Сулейманов выйдет в стартовом составе "Краснодара".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Тренерский штаб футбольного клуба "Краснодар" назвал стартовый состав команды на матч 18 тура чемпионата России против московского "Спартака". Поединок в рамках Премьер-Лиги пройдет сегодня вечером, 3 марта. И начнется уже менее чем через час.

В стартовом составе гостей этой встречи в атаке появится один из самых загадочных игроков этого сезона - молодой форвард Магомед-Шапи Сулейманов. Он - открытие нынешнего сезона в Премьер-Лиге. Известен тем, что при выходе на замену в конце матчей забивает практически сразу. Ну и вот теперь 19-летнему игроку доверили место в стартовом составе на матч со "Спартаком".

Состав "Краснодара" на игру: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Мартынович, Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Вандерсон, Сулейманов.

Запасные: Синицын (В), Ещенко (В), Скопинцев, Стоцкий, Олссон, Ари. Главным тренером у кубанцев - Мурад Мусаев.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка Спартак - Краснодар. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство РФ заявило о клеветнической атаке на посла накануне годовщины инцидента в Солсбери
Путин: запуск производства автоматов Калашникова в Индии укрепит оборонный потенциал этой страны
Захарова: британские СМИ «отмечают» годовщину инцидента в Солсбери откровенными фейками
Матч Спартак - Краснодар: Глушаков оказался в запасе "красно-белых" на игру с кубанцами
Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление из России
Иосиф Пригожин опроверг слухи о переезде в Израиль
В ФРГ усомнились «в возможности продолжать транзит газа через Украину»
На российском сегменте МКС после стыковки Dragon-2 сработала сирена
В США назвали «настоящим убийцей» российский штурмовой автомат ШАК-12
Чичерина пригрозила съесть Цукерберга за закрытие ее аккаунта на facebook
В Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова
Матвиенко пообещала, что Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС
В Южной Калифорнии на берег выбросило двухметровую рыбу, особей которой ранее никто не видел
На юге Москвы вспыхнул пожар на судне
Минздрав назвал самые распространённые у россиян психические расстройства
Лавров заявил о полном уничтожении «Исламского государства»*