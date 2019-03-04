Московских автомобилистов призвали в начале недели пересесть на общественный транспорт

СЕГОДНЯ 03:58 2019-03-04T04:19:43+03:00

В ближайшие дни в столице ожидаются метель и гололедица на дорогах

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Столичных автомобилистов попросили в начале этой недели не садиться за руль, а для поездок по городу воспользоваться общественным транспортом.

В сообщении, опубликованном на странице «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП) в Twitter, напоминается, что с понедельника, 2 марта, в Москве ожидаются снегопад, метель и сильный ветер, на дорогах гололедица.

«Будьте осторожны, не паркуйтесь у широкоформатных конструкций и деревьев. По возможности пользуйтесь общественным транспортом», - призывает московских водителей АМПП.

Ранее в «Центре организации дорожного движения» (ЦОДД) Москвы отмечали, что уже на минувшей неделе в преддверии 8 марта на столичных дорогах стало больше машин, и рекомендовали автомобилистам сместить поездки на внепиковые часы – после 21 часа. ЦОДД предупреждал, что в предпраздничные дни в вечерний час пик ситуация на дорогах будет сложной.

Как писал сайт kp.ru, по прогнозам синоптиков, в Международный женский день и 9 марта москвичей и гостей столицы ждет плюсовая температура.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694862" frameborder="0"></iframe> В первый день весны Москву накрыл «слепой» снегопад.Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU