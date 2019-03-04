Погода в Москве на 4 марта 2019 года: в городе ожидается снег

4 Март 07:20 2019-03-04T07:20:27+03:00

Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Москве на 4 марта 2019 года

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Погода в Москве на 4 марта 2019 года будет облачной и снежной. Осадки ожидаются небольшие, при этом на дорогах возможно образование гололедицы.

Что касается температуры воздуха, то днем столбики термометров будут находиться в районе нулевой отметки - минус 1.. плюс 1. Ночью ничего не изменится, лишь снег, вероятно, сменится дождем.

Потоки же юго-западного и южного направлений будут дуть со скоростью 5-10 метров в секунду как в светлое время суток, так и в темное. Ночью возможны небольшие усиления - до 15 м/с. Атмосферное давление же, по данным Гидрометцентра, будет пониженным - 732 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что настоящая весна придет в Москву лишь в конце марта - начале апреля. К этому времени снег на улицах должен окончательно растаять.

ИСТОЧНИК KP.RU