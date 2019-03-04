Комплексы обработки избирательных бюллетеней оснастят функцией QR-кодирования

СЕГОДНЯ 08:32 2019-03-04T08:32:27+03:00

КОИБы версии 2010 будут доведены до стандартов к единому дню голосования Фото: Олег УКЛАДОВ

К выборам, которые намечены на 8 сентября, обновят 5 758 аппаратов

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В ЦИК занялись обновлением комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). К выборам, которые пройдут в стране 8 сентября, модернизируют 5 758 аппаратов, их оснастят функциями QR-кодирования. Эта система сможет пресечь все попытки воздействия на голосование.

Сами аппараты останутся прежними, но в их программное обеспечение добавят новую функцию сканирования. Ранее об этом говорила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

- КОИБы версии 2010 будут доведены до стандартов к единому дню голосования. Их обновят до соответствия аппаратам, выпущенных в 2017 году. Современного оборудования насчитывается 7011 штук, - рассказал газете «Известия» зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

Изменение поможет не только повысить безопасность и прозрачность системы голосования, но и принесет экономию. По данным ЦИК, она составит порядка миллиарда рублей.

Президент Ассоциации политических юристов, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ Роман Смирнов уверен, что использование QR-кодирования повысит оперативность обработки протоколов и минимизирует человеческий фактор в вопросе пересчета голосов.

В конце прошлого года Центризбирком России подвел итоги конкурса на новое название для ящика для голосования. По его результатам ни один из предложенных вариантов не подошел, поэтому победителя не выбрали. Среди предложений звучали названия «ларь», «корзина», «накопитель».

ИСТОЧНИК KP.RU