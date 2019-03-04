2019-03-04T09:47:03+03:00
Экономика

Назван регион России с самыми дорогими масленичными блинами

Эксперты выяснили, во сколько это праздничное лакомство обойдется обычной семье из четырех человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В среднем по России стоимость одного домашнего блина составляет 3 рубля 69 копеекВ среднем по России стоимость одного домашнего блина составляет 3 рубля 69 копеекФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Аналитики пришли к выводу, что приготовление масленичных блинов в домашних условиях окажется наиболее затратным для жителей Кировской области. Так, семья из четырех человек сможет позволить себе 20 порций лакомства за 100 рублей.

При этом дешевле всего приготовление блинчиков обойдется жителям Воронежа - одна штука будет стоить всего 3 рубля 15 копеек. Следовательно, за 20 блинов нужно выложить 63 рубля.

В Москве же стоимость одного такого лакомства составит примерно 4 рубля 75 копеек, в Санкт-Петербурге - 4 рубля 87 копеек. В среднем по России цена одного блина весом 40 граммов будет находиться в районе 3 рублей 69 копеек. Это значит, что праздничная трапеза семьи из четырех человек обойдется в среднем в 73 рубля 74 копейки, если каждый из них съест по пять блинов.

При этом добавление к лакомству 200 граммов сметаны будет стоить чуть менее 34 рублей, за 200 гр варенья нужно будет отдать 81 рубль, небольшой кусок красной рыбы обойдется в 192 рубля, а за несколько сотен граммов красной икры придется выложить 553 рубля

Агентство РИА Новости уточняет, что стоимость масленичных блинов домашнего приготовления рассчитывалась с помощью рецепта, включающего 250 гр муки, два яйца, 400 мл молока, 50 гр масла и 50 гр сахара. Цены же продуктов определялись по кассовым чекам, собранным с 70 тысяч терминалов магазинов традиционной торговли во всех городах России.

Ранее сайт kp.ru писал также о том, как правильно выбрать готовые масленичные блины в магазине и местах массовых гуляний, а также на что стоит обратить внимание при покупке ингредиентов для самостоятельного приготовления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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