2019-03-04T07:47:32+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хорошие блины на Масленицу

Ряда правил стоит придерживаться не только при покупке готовых лакомств, но и во время самостоятельного приготовления
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Если вы решили отведать блинчиков в местах массовых гуляний, то присмотритесь к условиям их реализацииЕсли вы решили отведать блинчиков в местах массовых гуляний, то присмотритесь к условиям их реализацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 4 марта, все православные россияне приступают к празднованию масленичной недели. Однако Роспотребнадзор напоминает о том, что даже во время гуляний не стоит забывать об основных мерах профилактики пищевых отравлений.

Так, например, при покупке уже готовых к употреблению блинов стоит обратить внимание на их внешний вид, условия хранения и сроки годности. На каждой пачке должна быть специальная этикетка со всеми данными, при этом сама упаковка не должна быть порванной или дефектной. Цвет же блинчиков может колебаться от кремового до слегка коричневого.

Что касается состава, то в идеале в нем должны значиться настоящие мука, молоко и куриные яйца, но использование сухих аналогов не запрещено. Правила же хранения продукции обычно написаны на самой упаковке.

На случай, если вы решили приготовить блины самостоятельно, у Роспотребнадзора тоже есть советы. Во первых, стоит проверить сведения, указанные на упаковках ингредиентов, и не приобретать продукты в местах несанкционированной торговли и с рук. А рецепты самых вкусных блинов можно подсмотреть на сайте kp.ru.

Если же вы хотите отведать масленичные лакомства в местах массовых гуляний, то стоит обратить внимание на то, в каких условиях эта продукция реализуется. Продавец должен обязательно соблюдать правила гигиены, да и самим покупателям перед трапезой стоит обработать руки гигиеническими салфетками. При этом специалисты советуют не переедать, а также не увлекаться алкогольными напитками.

"Чтобы застолье прошло без проблем, чередуйте потребление жирных и жареных блюд с потреблением сырых овощей — они способствуют нормализации пищеварения", - уточняется на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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