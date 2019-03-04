2019-03-04T09:57:14+03:00
Авто

Презентация нового электрокара Tesla Model Y состоится 14 марта

Известно, что кроссовер будет на 10% больше и дороже самого доступного автомобиля производства компании Илона Маска
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Презентация электрического кроссовера Model Y состоится 14 мартаПрезентация электрического кроссовера Model Y состоится 14 мартаФото: REUTERS
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Презентация нового электрического кроссовера американской компании Tesla состоится уже на следующей неделе в Лос-Анджеле. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Илон Маск.

По его словам, показ нового электрокара, который получил название Tesla Model Y, пройдет в четверг, 14 марта, на площадке специального мероприятия в LA Design Studio.

Известно, что автомобиль будет на 10% больше и дороже, чем Model 3 - самая бюджетная модель данного бренда. При этом остальные характеристики производитель раскроет лишь во время презентации, где состоится также тестовый прокат электрокара. Об этом Маск написал в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что ранее глава Tesla объявил о начале строительства завода по производству автомобилей в Шанхае. Сайт kp.ru сообщал о том, что именно здесь будут выпускаться новые кроссоверы, а также их бюджетные предшественники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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