Илон Маск объявил о строительстве завода Tesla в Шанхае

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:46:55+03:00

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Основатель компании Tesla Илон Маск объявил о начале строительства автомобильного завода в китайском Шанхае. Об этом предприниматель написал в своем аккаунте в Twitter.

"С нетерпением жду сегодня запуска завода по производству Tesla в Шанхае!" - написал Маск.

На заводе планируется развернуть производство автомобилей Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Предполагается, что на начальном этапе работы фабрика будет выпускать 250 тысяч автомобилей в год; в дальнейшем эта цифра должна возрасти до 500 тысяч.

Стоит отметить, что завод компании Маска в Шанхае станет первым предприятием по производству автомобилей на территории Китая, полностью принадлежащим иностранцу, а также первым заводом Tesla за пределами США.

Договоренность о строительстве фабрики была достигнута летом прошлого года. В октябре компания получила площадку под строительство завода, наняла персонал, начала закупку стройматериалов и создала в Шанхае лизинговую компанию.