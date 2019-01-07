2019-01-07T09:46:55+03:00
Экономика

Илон Маск объявил о строительстве завода Tesla в Шанхае

Фабрика станет первым заводом на территории Китая, принадлежащим иностранцу
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Основатель компании Tesla Илон Маск объявил о начале строительства автомобильного завода в китайском ШанхаеОснователь компании Tesla Илон Маск объявил о начале строительства автомобильного завода в китайском ШанхаеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Основатель компании Tesla Илон Маск объявил о начале строительства автомобильного завода в китайском Шанхае. Об этом предприниматель написал в своем аккаунте в Twitter.

"С нетерпением жду сегодня запуска завода по производству Tesla в Шанхае!" - написал Маск.

На заводе планируется развернуть производство автомобилей Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Предполагается, что на начальном этапе работы фабрика будет выпускать 250 тысяч автомобилей в год; в дальнейшем эта цифра должна возрасти до 500 тысяч.

Стоит отметить, что завод компании Маска в Шанхае станет первым предприятием по производству автомобилей на территории Китая, полностью принадлежащим иностранцу, а также первым заводом Tesla за пределами США.

Договоренность о строительстве фабрики была достигнута летом прошлого года. В октябре компания получила площадку под строительство завода, наняла персонал, начала закупку стройматериалов и создала в Шанхае лизинговую компанию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ВМС США прокомментировали прибытие десантного корабля Fort McHenry в Черное море
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Причина смерти Дарии Воскобоевой: Экстрасенс боролась с онкологией
В России вступил в силу закон об увеличении периода уплаты штрафов со скидкой
Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может пройти в Ханое
Система ПВО Израиля перехватила ракету, запущенную из Сектора Газа
"Богемская рапсодия" получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая драма"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике парламент страны
"Рим" Альфонсо Куарона завоевал "Золотой глобус"
В США ищут людей, способных жить на острове без Wi-Fi и телевизора
Спасатели вызволили шесть человек из горящего дома на севере Москвы
Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» завоевал «Золотой глобус»
Майкл Дуглас стал обладателем еще одного "Золотого глобуса"
В Испании 15-летний школьник выиграл 200 тысяч евро в лотерею
Овечкин и Кузнецов отметились в матче "Вашингтон" - "Детройт"
Болтон озвучил условия вывода войск США с территории Сирии
Немцы считают Россию и США главными угрозами для мировой безопасности
Мэй рассказала, когда состоится парламентское голосование по Brexit
В Роструде напомнили, когда выходим на работу в январе 2019 года
Умерла Дария Воскобоева, экс-участница «Битвы экстрасенсов»
В Киеве назвали "болезненным" одно из положений томоса об автокефалии
Япония ввела налог на выезд иностранцев из страны
Трамп заявил, что стена на границе США с Мексикой будет стальной
В Дубае в третий раз загорелся небоскреб «Факел»