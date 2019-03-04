Пакистан продлил запрет на полеты над территорией страны до 5 марта

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-04T13:09:39+03:00

Четыре аэропорта республики все еще могут принимать и отправлять рейсы, но в ограниченном режиме

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Управление гражданской авиации Пакистана решило продлить запрет на осуществление полетов в воздушном пространстве страны. Ограничение будет действовать еще не менее суток. Об этом говорится в сообщении международной системы оповещений для авиаперсонала NOTAM.

"Пакистанское воздушное пространство останется закрытым до 8:00 UTC (11:00 мск) 5 марта 2019 года", - говорится в уведомлении на сайте ведомства.

Напомним, что решение о введении запрета на полеты над территорией Пакистана было принято после того, как 27 февраля Военно-воздушные силы Индии сбили принадлежащий республике истребитель. В результате многие международные рейсы были изменены. Под "удар" попали и российские компании, которым пришлось срочно менять маршруты.

Между тем, как писал сайт kp.ru, четыре пакистанских аэропорта все еще могут принимать и отправлять рейсы, но в ограниченном режиме. Речь идет о воздушных гаванях в четырех крупных городах - Пешавар, Кветта, Карачи и Исламабад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694299" frameborder="0"></iframe> Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU