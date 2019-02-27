Как отразится на туристах конфликт Индии и Пакистана

Воздушное пространство над Пакистаном и городом Амритсар на севере Индии, рядом с пакистанской границей, было закрыто в среду, 27 февраля. Причина - обострение конфликта между двумя странами.

Понятно, что решение о закрытии воздушного пространства принято ради безопасности пассажиров. Но давайте разберёмся, как оно отразится на туристах.

В Пакистан российские путешественники практически не ездят, страна совсем не курортная. Так что отмена всех рейсов в аэропорты Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада и Сиалкота наших туристов вряд ли коснется.

А вот закрытие воздушного пространства для транзитных полётов уже заметили сотни российских пассажиров. Над Пакистаном и севером Индии летят лайнеры в Таиланд, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии - а там сейчас разгар пляжного сезона. Авиакомпании одна за другой сообщают о том, что меняют маршруты, чтобы обогнуть закрытую зону. Из-за этого увеличивается время в пути, а иногда приходится отправлять самолёты на дозаправку, поскольку топливо рассчитано на прежний маршрут.

Авиакомпания “Россия”: рейсы из Бангкока и Пхукета в Москву (аэропорт “Внуково”) совершили посадку для дозаправки в Шардже (ОАЭ). В итоге в столицу они прилетят с задержкой в 2,5 часа - скажем, рейс из Пхукета вместо 18.55 по расписанию ждут во “Внуково” в 21.20. Самолет из "Шереметьево" в Бангкок с той же целью приземлился в аэропорту Ташкента.

Azur Air: лайнеры, летевшие из Санкт-Петербурга на тайский курорт Краби, и из Москвы на вьетнамский курорт Фукуок, после сообщения о закрытии воздушного пространства Пакистана вернулись на территорию России и сели в Екатеринбурге. Но после заправки и смены экипажа продолжат полеты - уже по новому, безопасному маршруту.

Nordwind. Самолёт Пхукет - Москва тоже был в воздухе, когда пилот узнал о том, что обычный маршрут закрыт. В итоге был выбран другой путь, но понадобится дозаправка в Минеральных Водах. Следующие рейсы будут выполняться хоть и в обход, но без дополнительных посадок - топливом из сразу станут заправлять с учётом более длинного маршрута.

IFly. Самолёт с китайского острова Ханья в Москву задержан - ждут согласования китайскими властями нового маршрута.

В общем: на данный момент ситуация туристам, конечно, неудобна, как любая задержка рейса. Но не критична - рейсы не отменяются, отпуска не срываются. -

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На индийско-пакистанской границе российская оборонка столкнулась с американо-китайской

О чем говорят сбитые над Кашмиром самолеты (подробности)