2019-03-04T13:30:01+03:00
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Сотрудников ГИБДД вновь привлекут к техосмотру автобусов

Данная мера направлена на снижение риска возникновения аварий на дорогах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Перевозкой школьников ежедневно занимаются более 24 тысяч автобусовПеревозкой школьников ежедневно занимаются более 24 тысяч автобусовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени вернутся к своим прежним обязанностям по техническому осмотру автобусов. Об этом рассказал глава ведомства генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

По его словам, данная мера направлена на снижение риска возникновения аварий, поскольку зачастую попавшие в ДТП автобусы оказываются просто неисправны. Более того, порой непонятно, "из каких конструктивов" эти транспортные средства собраны.

И это все при том, что на автобусах постоянно ездят школьники. Согласно данным Черникова, ежедневно перевозкой учеников образовательных учреждений занимаются порядка 24 тысяч общественных ТС.

"В последние три года у нас нет погибших в этих транспортных средствах", - цитирует РИА новости генерал-лейтенанта.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее депутаты Госдумы предложили штрафовать владельцев пунктов техосмотра, которые выдают документы о прохождения диагностики без проведения ее как таковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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