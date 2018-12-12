За «левые» техосмотры будут штрафовать

Сейчас в России почти пять тысяч пунктов техосмотра. Многие из них штампуют и продают диагностические карты даже не глядя на машину. Иногда в объемах превышающих пропускную способность станции. К таким коммерсантам сейчас могут возникнуть вопросы. Рассматриваемые депутатами изменения в закон о техосмотре предлагают ужесточение контроля и наказания. В частности, установку на пунктах техосмотра камер видеофиксации. Так будет проще доказать действительно ли автомобиль заезжал для проведения диагностики.

Если обман раскроется, владельцы пунктов техосмотра заплатят до 300 тысяч рублей (раньше было 100 тысяч). Штраф за езду без техосмотра (да, и такой еще существует, а не только за отсутсвие ОСАГО) вырастет с 800 до 2000 рублей.

КСТАТИ

Российский союз автостраховщиков с недавнего времени ведет единую базу владельцев машин и передает все данные в ГИБДД. Автомобилистов без ОСАГО будут ловить с помощью камер видеофиксации. И отделаться единичным наказанием не получится. «Письма счастья» будут приходить каждый раз, когда госномер машины будет попадать в прицел камеры (но не чаще одного раза в сутки).

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