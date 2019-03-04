2019-03-04T13:41:22+03:00
Политика

В Катаре не приняли окончательного решения по закупке российских С-400

Министр иностранных дел эмират сообщил, что переговоры о приобретении зенитных ракет Дохой ведут технические специалисты двух государств
Елена Гильманова
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ЗРК С-400 «Триумф». Фото: Минобороны РФЗРК С-400 «Триумф». Фото: Минобороны РФ
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Технические специалисты Москвы и Дохи ведут переговоры о возможности закупки Катаром российских зенитных ракетных систем С-400, но окончательное решение пока не принято. Об этом глава МИД эмират Мухаммед Аль Тани сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Дохе в понедельник, 4 марта.

«Пока не достигнуто понимание по покупке C-400, работают технические комитеты», - сказал глава МИД Катара.

В феврале текущего года Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила, что Россия и Катар ведут переговоры о поставках в эмират С-400.

Ранее, в июне прошлого года, французская пресса писала о том, что саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд жестко раскритиковал возможные переговоры по подобной сделке между Москвой и Дохой. СМИ сообщали, что в случае приобретения Катаром российских зенитно-ракетных комплексов, Саудовская Аравия оставит за собой право применение в отношении своего соседа силовой операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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