Кремль: правительство должно выполнять поручения Путина в сжатые сроки

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-04T14:06:42+03:00

В администрации президента заявили, что время формирования механизмов прошло, теперь их нужно реализовывать

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Правительство России должно в самые сжатые сроки реализовать поручения президента страны Владимира Путина, сформированные им по итогам ежегодного послания Федеральному собранию. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил о словах Владимира Владимировича, который ранее указал на то, что время формулировать механизмы уже давно прошло, теперь нужно быстро и эффективно реализовывать поставленные задачи.

"Что касается механики ежедневной работы, то это та информация, которая должна предоставляться кабинетом министров", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, что речь идет о поручениях, озвученных Путиным в рамках оглашения послания Федеральному собранию. Сайт kp.ru писал о том, что в конце февраля на их основе был сформирован перечень из более чем десятка задач по улучшению жизни россиян в самых различных сферах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693147" frameborder="0"></iframe> Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU