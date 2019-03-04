Кремль: правительство должно выполнять поручения Путина в сжатые сроки
Правительство России должно в самые сжатые сроки реализовать поручения президента страны Владимира Путина, сформированные им по итогам ежегодного послания Федеральному собранию. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил о словах Владимира Владимировича, который ранее указал на то, что время формулировать механизмы уже давно прошло, теперь нужно быстро и эффективно реализовывать поставленные задачи.
"Что касается механики ежедневной работы, то это та информация, которая должна предоставляться кабинетом министров", - цитирует ТАСС представителя Кремля.
Напомним, что речь идет о поручениях, озвученных Путиным в рамках оглашения послания Федеральному собранию. Сайт kp.ru писал о том, что в конце февраля на их основе был сформирован перечень из более чем десятка задач по улучшению жизни россиян в самых различных сферах.
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ИСТОЧНИК KP.RU