Силуанов рассказал, сколько денег потребуется на выполнение поручений Путина

СЕГОДНЯ 20:36 2019-02-25T20:36:07+03:00

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В понедельник, 25 февраля, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, сколько денег потребуется на выполнение поручений президента Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию. Так, по данным главы Минфина, только в 2019 году эта сумма составит 85 миллиардов рублей.

«Цифры могли различаться, потому что объем ресурсов, который необходим на реализацию послания, уточнялся по мере понимания задач, поставленных президентом. Что касается денег, то это в этом году порядка 85 миллиардов рублей, в следующие годы - 145-151 миллиарда рублей потребуется», - сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 февраля Путин огласил традиционное ежегодное послание Федеральному собранию. Так, в ходе выступления глава нашего государства дал оценку положению дел в стране и определил основные направления внутренней и внешней политики. А 22 февраля стало известно, что российский лидер обсудил с Совбезом РФ поручения по итогам своего обращения к обеим палатам парламента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693147" frameborder="0"></iframe> Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU