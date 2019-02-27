2019-02-27T11:51:28+03:00
Экономика

Путин утвердил перечень поручений по улучшению жизни россиян

Задачи были сформированы на основе послания президента Федеральному собранию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, которые были озвучены им же в рамках оглашения послания Федеральному собранию. О подписании соответствующего документа сообщили в пресс-службе Кремля.

Теперь администрации президента нужно будет обеспечить увеличение грантов, выделяемых на поддержку инициатив в области культуры и искусства, а также законодательно определить порядок материального обеспечения пенсионеров. Речь идет о сохранение размера социальной доплаты к пенсии на должном уровне даже в том случае, если доход россиянина превысил прожиточный минимум после индексации.

Кроме того, властям предстоит заняться вопросами уменьшения базы по земельному налогу, субсидирования процентной ставки до уровня в 6% годовых по ипотечным жилищным кредитам, подключения общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету и многое другое. За реализацию всех поручений уже назначены ответственные лица, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, что Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию 20 февраля 2019 года и, таким образом, дал оценку текущему положению дел в стране. Также были определены основные направления внутренней и внешней политики России.

Сайт kp.ru писал о том, что в министерстве финансов уже подсчитали, сколько денег потребуется на выполнение всех поручений президента. Оказалось, что только в этом году понадобится 85 млрд рублей, а последующие годы сумма составит 145-151 млрд.

Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU

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