2019-03-04T15:07:14+03:00
Общество

Умер Кит Флинт - солист британской группы The Prodigy

В Великобритании в возрасте 49 лет умер Кит Флинт. Музыканта нашли мертвым в его доме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Умер вокалист The Prodigy Кейт ФлинтУмер вокалист The Prodigy Кейт ФлинтФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Великобритании на 50-м году жизни умер Кит Флинт - известный танцор, музыкант и вокалист культовой группы The Prodigy. О смерти артиста стало известно утром в понедельник, 4 марта. Его тело обнаружили в доме в Эссексе.

От чего именно скончался британский музыкант, пока неизвестно, однако, как сообщает издание The Sun, правоохранители не увидели ничего подозрительного в обстоятельствах смерти Флинта.

The Prodigy - Firestarter (Official Video).

Известно, что после обнаружения тела на место инцидента были вызваны медики, который сообщили о потерявшем сознание человек, но они уже ничем не могли помочь вокалисту.

Напомним, что группа Тhe Prodigy была сформирована в 1990 году. За все время своего существования она получила множество наград, а пластинка под названием "The Fat of the Land" вовсе стала символом 90-х.

Сайт kp.ru писал о том, что эти британские музыканты не раз выступали и в России, и каждый их концерт был по-настоящему "взрывным". Именно поэтому среди требований артистов обычно значились не только шампанское и пиво, но и обязательное присутствие медиков - слишком уж бешеная энергетика в зале.

The Prodigy - Their Law (Live in Russia).The Prodigy - Their Law (Live in Russia Nov 16) Video made by Renegade Cinema: http://renegadecinema.ru See The Prodigy live in Russia 2017: 19 May Ufa Sport...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Великобритании из-за толстых моряков переделают подложки
Причина смерти Кита Флинта: солист The Prodigy умер естественным образом
Песков: Набиуллина расскажет Путину о состоянии банковского сектора
Марио Балотелли отпраздновал гол, записав видео в инстаграм прямо на поле
Платежная система "Мир" запустила сервис бесконтактной оплаты со смартфонов
Археологи обнаружили в Китае «эликсир бессмертия»
До ста человек могут находиться под завалами в шахте в Индонезии
Песков: МИД занимается судьбой задержанного в Греции Александра Винника
Кремль: правительство должно выполнять поручения Путина в сжатые сроки
Песков: до конца дня должно быть предоставлено решение проблемы «китовой тюрьмы»
Путин намерен посетить Катар
В Катаре не приняли окончательного решения по закупке российских С-400
Патриарх Кирилл может посетить КНДР в ближайшее время
Армянские саперы по просьбе правительства Сирии разминируют окрестности Алеппо
Сотрудников ГИБДД вновь привлекут к техосмотру автобусов
Лавров: слова Болтона о Венесуэле оскорбили всю Латинскую Америку
Пакистан продлил запрет на полеты над территорией страны до 5 марта