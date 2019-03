Умер Кит Флинт - солист британской группы The Prodigy

В Великобритании на 50-м году жизни умер Кит Флинт - известный танцор, музыкант и вокалист культовой группы The Prodigy. О смерти артиста стало известно утром в понедельник, 4 марта. Его тело обнаружили в доме в Эссексе.

От чего именно скончался британский музыкант, пока неизвестно, однако, как сообщает издание The Sun, правоохранители не увидели ничего подозрительного в обстоятельствах смерти Флинта.

Известно, что после обнаружения тела на место инцидента были вызваны медики, который сообщили о потерявшем сознание человек, но они уже ничем не могли помочь вокалисту.

Напомним, что группа Тhe Prodigy была сформирована в 1990 году. За все время своего существования она получила множество наград, а пластинка под названием "The Fat of the Land" вовсе стала символом 90-х.

Сайт kp.ru писал о том, что эти британские музыканты не раз выступали и в России, и каждый их концерт был по-настоящему "взрывным". Именно поэтому среди требований артистов обычно значились не только шампанское и пиво, но и обязательное присутствие медиков - слишком уж бешеная энергетика в зале.

The Prodigy - Their Law (Live in Russia).The Prodigy - Their Law (Live in Russia Nov 16) Video made by Renegade Cinema: http://renegadecinema.ru See The Prodigy live in Russia 2017: 19 May Ufa Sport...