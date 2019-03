Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

СЕГОДНЯ 15:50 2019-03-04T16:03:04+03:00

В понедельник, 4 марта, стали известны новые обстоятельства смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта.

На официальной странице британского коллектива в социальной сети Instagram появилась информация о том, что музыкант покончил с собой. «Я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил жизнь самоубийством на выходных, я в шоке, чертовски зол, растерян, и мое сердце разбито», - написал коллега Флинта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 4 марта, появилась информация о том, что умер известный танцор, музыкант и вокалист культовой группы The Prodigy. Его нашли мертвым в его собственном же доме. При этом в британской полиции сразу заверили, что кончина музыканта была абсолютно естественной. Стоит отметить, что Киту Флинту было всего 49 лет.

Напомним, что группа Тhe Prodigy была сформирована в 1990 году. За все время своего существования она получила множество наград, а пластинка под названием "The Fat of the Land" вовсе стала символом 90-х.

Сайт kp.ru писал о том, что эти британские музыканты не раз выступали и в России, и каждый их концерт был по-настоящему "взрывным". Именно поэтому среди требований артистов обычно значились не только шампанское и пиво, но и обязательное присутствие медиков - слишком уж бешеная энергетика в зале.

