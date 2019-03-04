Кевин Смит опубликовал кадр из продолжения «Джея и Молчаливого Боба»

СЕГОДНЯ 19:10 2019-03-04T19:10:01+03:00

Режиссёр Кевин Смит в своём Instagram опубликовал первый кадр со съёмочной площадки «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар».

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Режиссёр Кевин Смит в своём Instagram опубликовал первый кадр со съёмочной площадки «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». На снимке исполнители главных ролей Кевин Смит и Джейсон Мьюз в образе героев.

Это фото подтверждает, что работа над новой картиной действительно идёт и через некоторое время мы увидим продолжение культовой комедии. Создатель фильма заявил, что премьера может состояться осенью этого года

Как сообщается, права на дистрибуцию получили Saban Films и Universal, а главные роли, как и почти 18 лет назад, исполнят Кевин Смит и Джейсон Мьюз. По словам актеров, их герои снова будут пытаться сорвать экранизацию комиксов «Пыхарь и Хроник».

Ранее Смит описал сюжет новой комедии. «По сюжету этой забавной картины наши парни из Джерси вернутся в Голливуд, чтобы остановить съёмки перезапуска «Пыхаря и Хроника». Это будет ироничная и глуповатая сатира, высмеивающая нынешнюю одержимость ремейками, ребутами и сиквелами», - сказал он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале прошлого года Кевин Смит перенес сердечный приступ, а потом сильно похудел. Из-за этого ему даже пришлось переписать некоторые шутки своего персонажа.

ИСТОЧНИК KP.RU