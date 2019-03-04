Кевин Смит опубликовал кадр из продолжения «Джея и Молчаливого Боба»
Режиссёр Кевин Смит в своём Instagram опубликовал первый кадр со съёмочной площадки «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». На снимке исполнители главных ролей Кевин Смит и Джейсон Мьюз в образе героев.
Это фото подтверждает, что работа над новой картиной действительно идёт и через некоторое время мы увидим продолжение культовой комедии. Создатель фильма заявил, что премьера может состояться осенью этого года
Как сообщается, права на дистрибуцию получили Saban Films и Universal, а главные роли, как и почти 18 лет назад, исполнят Кевин Смит и Джейсон Мьюз. По словам актеров, их герои снова будут пытаться сорвать экранизацию комиксов «Пыхарь и Хроник».
Ранее Смит описал сюжет новой комедии. «По сюжету этой забавной картины наши парни из Джерси вернутся в Голливуд, чтобы остановить съёмки перезапуска «Пыхаря и Хроника». Это будет ироничная и глуповатая сатира, высмеивающая нынешнюю одержимость ремейками, ребутами и сиквелами», - сказал он.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале прошлого года Кевин Смит перенес сердечный приступ, а потом сильно похудел. Из-за этого ему даже пришлось переписать некоторые шутки своего персонажа.
ИСТОЧНИК KP.RU